МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Существуют три основных способа, позволяющих мошенникам выяснить баланс вашей банковской карты, а затем использовать эти данные для кражи средств с вашего счета, рассказывает агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Юрист рассказал, когда надо платить налог за приход денег на карту

По данным компании, "самым живучим способом" является выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных вашей карты. Подбор из нескольких сумм позволяет злоумышленникам "полностью понять баланс карты". Также могут производиться и оплаты с отменой.

Уточнить баланс карты вполне возможно через СМС (на номер банка) или через звонок оператору банка.

"Зачастую достаточно обозначить данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта, голосовое приветствие", — добавляет эксперт. Москвичей предупредили о новом мошенничестве с QR-кодами

Некоторые банковские сервисы перевода с карты на карту сообщают ошибку о недостаточном количестве средств для перевода. С одной стороны, это удобно, а с другой — таким образом можно узнать баланс любой карты без ввода CVV. Правда, по словам эксперта, сегодня такая возможность устранена.

Большая часть таких конфиденциальных банковских данных компрометируются за счет новых удобных сервисов, считает Щельцин. "Мы привыкли к тому, что хорошие сервисы – быстрые сервисы, но зачастую в такой быстроте может скрываться какая-то фатальная ошибка, которой могут воспользоваться злоумышленники и узнать номера карт и ФИО по номеру телефона, баланс карт, доступные лимиты и другие финансовые параметры", — поясняет специалист. Зачастую мы сами отдаем свои данные с помощью технологий социальной инженерии и тем самым подвергаем себя возможности стать жертвой мошенников.