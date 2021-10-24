МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Гражданам необходимо применять диверсифицированный подход к сохранению и приумножению сбережений в условиях непредсказуемости финансовых рынков, вместе с тем им стоит обратить внимание на инвестиционные инструменты с привязкой к так называемым "принципам ESG", за которыми будущее, заявил РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков. Инвесторов научили, как смириться с убытками по акциям

"Непредсказуемые движения финансовых рынков в последние кварталы, на мой взгляд, подтвердили необходимость диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений. При этом для занятия тех или иных позиций выгодно использовать переломные моменты трендов", — заявил банкир.

Например, Банк России в нынешнем году повышает ключевую ставку, и распространено мнение, что пик её величины уже не за горами, отметил он. "Как следствие, можно ловить более высокие ставки по депозитам или искать момент для приобретения облигаций, доходность которых будет снижаться в последующие годы", — сказал Поляков.

При этом мировые акции, напротив, по его словам, продемонстрировали отличную восстановительную динамику в последние кварталы – и сейчас все больше укрепляется мнение о том, что она излишне оптимистична. "Я также обратил бы внимание на инвестиционные инструменты с привязкой к принципам ESG – мы убеждены, что за этими тремя буквами будущее", — заявил он.

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывает свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG. При этом пока массовых продуктов для обычных граждан нет, например, в России только приступили к их разработке.

Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике — получать кредиты. В дальнейшем способы накоплений расширились, в том числе за счёт фондового рынка.

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