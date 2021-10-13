МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. На фоне энергокризиса сильнее большинства валют, даже некоторых сырьевых, выглядит доллар США. Дополнительную поддержку ему оказывает увеличение вероятности, что из-за высокой инфляции уже 3 ноября ФРС может объявить о сворачивании монетарных стимулов. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В среду выйдут данные по индексам потребительских цен в США, если они превысят ожидания, это лишь усилит опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Поэтому в текущей ситуации вряд ли какая-либо другая валюта, кроме доллара, способна защитить вложения от ключевых рисков на долгосрочном горизонте, полагает он.

"Сильное подорожание энергоносителей вызвано именно энергетическим кризисом, а не долгосрочными факторами повышения сырьевых цен, главным из которых является устойчивый рост экономики. Поэтому текущая тенденция на рынке энергоносителей не только относительно кратковременна, в первую очередь она пагубна как для экономических перспективы, так и для долгосрочного спроса на сырье", — отмечает эксперт.

Пристроили лишние доллары. Как Америка раздула энергокризис

"Кроме того, подорожание энергоносителей лишь усиливает инфляцию, подталкивая центробанки к ужесточению монетарной политики, что также способно ударить по глобальной экономике и рынкам", — подчеркивает Бабин.

В краткосрочной перспективе покупка менее ликвидных, чем доллар или евро, валют сопряжена с высокими операционными издержками, что на фоне свойственной большинству валют низкой волатильности лишает такие операции какого-либо финансового смысла, говорит эксперт.