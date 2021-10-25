Глава Московской биржи Денисов рассказал, как в период турбулентности сохранить свои деньги
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить свои деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке, при этом пересматривать свои позиции при краткосрочных колебаниях рынка не следует, а значительное снижение стоимости активов стоит рассматривать как повод докупить в портфель что-то из подешевевшего, такие советы дал аудитории РИА Новости председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.
"Составление диверсифицированного инвестиционного портфеля дает возможность уменьшить волатильность его стоимости даже в самые турбулентные периоды на рынке. Правильный подход к инвестированию – иметь долгосрочный горизонт и не пересматривать портфель при краткосрочных колебаниях рынка. Значительное снижение котировок можно рассматривать как повод купить в портфель что-то из подешевевшего", — ответил он на вопрос, как начинающем инвестору стоит вести себя в период волатильности.
При этом начинающим инвесторам стоит в первую очередь присматриваться к облигациям федерального займа и крупных российских банков и компаний — такие инвестиции достаточно надежны и служат хорошей альтернативой банковскому депозиту, считает Денисов. "Частному инвестору часто сложно выбрать, какие бумаги приобретать, поэтому я рекомендую паи биржевых фондов. Так как биржевой фонд – это готовый портфель акций или облигаций, собранный управляющей компанией, то и риск вложений в фонд ниже, чем в отдельную бумагу", — добавил глава Мосбиржи.
Главная ошибка, которую стоит избегать новичкам, – это начинать инвестировать, не имея представления о принципах работы рынка, отметил Денисов. Другая ошибка — отсутствие финансовой подушки безопасности и инвестирование всех накоплений в инструменты фондового рынка. "И, наконец, еще одна ошибка – считать, что инвестируя можно долгое время получать сверхдоходы. Средняя доходность за десять лет, скажем, американского рынка, это около 10% годовых", — напомнил он.
Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике — получать кредиты. Но в дальнейшем способы накоплений расширились, в том числе за счёт фондового рынка.
Современный фондовый рынок в России появился в начале 1990-х годов, однако понадобилось почти 22 года, чтобы число частных инвесторов достигло 1 миллиона. Более того, в ковидный период рынок переживает взрывной рост интереса: за это время количество физических лиц с брокерскими счетами выросло в 3,6 раза — до 15 миллионов человек.
https://1prime.ru/finance/20211025/835026760.html