МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Диверсифицированный портфель накоплений поможет сохранить свои деньги даже в самые турбулентные периоды на рынке, при этом пересматривать свои позиции при краткосрочных колебаниях рынка не следует, а значительное снижение стоимости активов стоит рассматривать как повод докупить в портфель что-то из подешевевшего, такие советы дал аудитории РИА Новости председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. Мосбиржа назвала ожидаемый оборот торгов на рынке акций по итогам года

"Составление диверсифицированного инвестиционного портфеля дает возможность уменьшить волатильность его стоимости даже в самые турбулентные периоды на рынке. Правильный подход к инвестированию – иметь долгосрочный горизонт и не пересматривать портфель при краткосрочных колебаниях рынка. Значительное снижение котировок можно рассматривать как повод купить в портфель что-то из подешевевшего", — ответил он на вопрос, как начинающем инвестору стоит вести себя в период волатильности.

При этом начинающим инвесторам стоит в первую очередь присматриваться к облигациям федерального займа и крупных российских банков и компаний — такие инвестиции достаточно надежны и служат хорошей альтернативой банковскому депозиту, считает Денисов. "Частному инвестору часто сложно выбрать, какие бумаги приобретать, поэтому я рекомендую паи биржевых фондов. Так как биржевой фонд – это готовый портфель акций или облигаций, собранный управляющей компанией, то и риск вложений в фонд ниже, чем в отдельную бумагу", — добавил глава Мосбиржи.

Главная ошибка, которую стоит избегать новичкам, – это начинать инвестировать, не имея представления о принципах работы рынка, отметил Денисов. Другая ошибка — отсутствие финансовой подушки безопасности и инвестирование всех накоплений в инструменты фондового рынка. "И, наконец, еще одна ошибка – считать, что инвестируя можно долгое время получать сверхдоходы. Средняя доходность за десять лет, скажем, американского рынка, это около 10% годовых", — напомнил он.

Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике — получать кредиты. Но в дальнейшем способы накоплений расширились, в том числе за счёт фондового рынка.

Современный фондовый рынок в России появился в начале 1990-х годов, однако понадобилось почти 22 года, чтобы число частных инвесторов достигло 1 миллиона. Более того, в ковидный период рынок переживает взрывной рост интереса: за это время количество физических лиц с брокерскими счетами выросло в 3,6 раза — до 15 миллионов человек.