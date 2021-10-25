"Лента" в третьем квартале нарастила чистую прибыль почти вдвое
Ритейлер "Лента" в третьем квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 4,18 миллиарда рублей
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,181 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании.
Показатель EBITDA повысился на 31,1% — до 10,356 миллиарда рублей. Общая выручка ритейлера в июле-сентябре увеличилась на 13,3%, до 118,238 миллиарда рублей, розничная выручка — на 13,5%, до 116,066 миллиарда рублей.
Общая выручка ритейлера в третьем квартале увеличилась на 13,3%, до 118,238 миллиарда рублей, сообщает компания.
https://1prime.ru/finance/20211025/835029375.html
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