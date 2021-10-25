МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,181 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль HSBC за девять месяцев выросла втрое

Показатель EBITDA повысился на 31,1% — до 10,356 миллиарда рублей. Общая выручка ритейлера в июле-сентябре увеличилась на 13,3%, до 118,238 миллиарда рублей, розничная выручка — на 13,5%, до 116,066 миллиарда рублей.

Общая выручка ритейлера в третьем квартале увеличилась на 13,3%, до 118,238 миллиарда рублей, сообщает компания.