МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,327 миллиарда долларов, следует из материалов компании. Чистая прибыль "Северстали" с начала года выросла в 4,9 раза

Выручка выросла в 1,9 раза, составив 8,471 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос в 3,3 раза и составил 3,318 миллиарда долларов.

Совет директоров группы рекомендовал выплатить дивиденды по результатам третьего квартала в размере 2,663 рубля на акцию, добавляется в сообщении. Как поясняется, размер дивидендов эквивалентен 100% от свободного денежного потока за третий квартал.

Предлагаемая дата закрытия реестра на получение дивидендов — 13 января 2022 года. Внеочередное собрание пройдет в форме заочного голосования, прием бюллетеней заканчивается 24 декабря. Реестр на участие в собрании закрывается 29 ноября.

Дивидендная политика ММК предусматривает выплату дивидендов акционерам ежеквартально в объеме не менее 100% свободного денежного потока (FCF) при условии соотношения чистого долга к EBITDA менее 1,0х.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 20,24% акций компании. В 2020 году группа снизила производство стали на 7,1% — до 11,574 миллиона тонн.