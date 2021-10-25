АЛМА-АТА, 25 окт — ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 9,75% с 9,50% годовых на фоне проинфляционного давления в экономике, сообщила пресс-служба регулятора. Эксперт объяснил связь повышения ключевой ставки и инфляции в России

Нацбанк 26 июля впервые с марта 2020 года повысил базовую ставку — с 9% до 9,25% годовых, чтобы упредить риски раскручивания инфляционной спирали. В сентябре регулятор повысил ставку до 9,50%. В сентябре инфляция в Казахстане в годовом выражении ускорилась до 8,9% с 8,7% в августе.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,75%", — говорится в сообщении регулятора.

"Решение принято на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике, в результате которого инфляция формируется выше прогнозного диапазона 7,5-8,5% в 2021 году, роста цен на мировых рынках, ускорения инфляции в странах – торговых партнерах и высоких инфляционных ожиданий внутри страны", — поясняет Нацбанк.