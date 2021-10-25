МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования РФ (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. На рассмотрение Думы они будут вынесены 28 октября. Бюджетный комитет Госдумы поддержал проект бюджета на три года

ПФР

Доходы бюджета ПФР на следующий год прогнозируются в объеме 10,032 триллиона рублей, на 2023 год – 10,592 триллиона, на 2024 год – 11,075 триллиона, расходы — 10,155 триллиона, 10,574 триллиона и 11,167 триллиона, соответственно. Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом 122,4 миллиарда рублей в 2022 году и 92,7 миллиарда – в 2024 году, а в 2023 году ожидается профицит 18,2 миллиарда.

Общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых ПФР из федерального бюджета, составит в 2022 году 3,63 триллиона рублей, в 2023 году — 3,75 триллиона, в 2024 году — 3,77 триллиона. В проекте бюджета фонда учтены и объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из региональных бюджетов через территориальные органы службы занятости населения: на 2022 год — 3,7 миллиарда рублей, на 2023 год — 3,9 миллиарда, на 2024 год — 4,2 миллиарда. ФТС перевыполнила годовой план по перечислениям в бюджет

ФСС

В следующем году доходы бюджета фонда прогнозируются на уровне 988,156 миллиарда рублей, в 2023 году — 1,054 триллиона, в 2024 году — 1,125 триллиона рублей, расходы — 944,117 миллиарда, 1,011 триллиона и 1,076 триллиона соответственно. Таким образом, бюджет фонда сформирован с профицитом около 44,039 миллиарда рублей в 2022 году, 43 миллиарда — в 2023 году, 49 миллиардов — в 2024 году.

В бюджете ФСС на выплату пособий по беременности и родам заложено на 2022 год 132,813 миллиарда рублей, на 2023 год — 144,888 миллиарда, на 2024 год — 156,124 миллиарда. Расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы на 2022 год в сумме 417,22 миллиарда рублей, на 2023 год — 451,013 миллиарда, на 2024 год — 481,23 миллиарда.

Расходы ФСС на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в 2022 году предполагаются в сумме 169,533 миллиарда рублей, в 2023 году — 184,732 миллиарда, в 2024 году — 199,08 миллиарда, а на выплату единовременного пособия при рождении ребенка — 19,862 миллиарда, 20,876 миллиарда и 21,927 миллиарда соответственно.

ФОМС

Доходы ФОМС прогнозируются в 2022 году в объеме 2779,2 миллиарда рублей, в 2023 году — 2925,7 миллиарда, в 2024 году — 3086,3 миллиарда, расходы — 2801,1 миллиарда, 2951,1 миллиарда рублей и 3120,3 миллиарда соответственно. Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом на весь трехлетний период: 21,9 миллиарда рублей на 2022 год, 25,4 миллиарда — на 2023 год, 34 миллиарда — на 2024 год. В бюджете ФОМС предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2022 год в размере 326 миллиардов рублей, на 2023 год — 326,8 миллиарда, на 2024 год — 335,1 миллиарда.

Основной статьей расходов бюджета фонда является субвенция, которая предоставляется в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях финансового обеспечения расходных обязательств регионов, возникающих при осуществлении переданных полномочий по организации ОМС на территориях субъектов России. В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится около 88%.

В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2022 год в размере 2461,3 миллиарда рублей, на 2023 год — 2596 миллиарда, на 2024 год — 2749,7 миллиарда. При этом по сравнению с предыдущим годом прирост расходов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС составит в 2022 году 159,4 миллиарда рублей (6,9%), в 2023 году — 134,8 миллиарда (5,5%), в 2024 году — 153,6 миллиарда (5,9%).

Планируемый размер субвенции обеспечивает подушевой норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на 2022 год в размере 14 173,9 рублей, на 2023 год — 14 949,9 рублей, на 2024 год — 15 834,7 рублей, поясняет кабмин.