МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2020 год с профицитом 575,6 миллиарда рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечалось ранее в документе, внесенном правительством, доходы фонда за прошлый год составили 10 триллионов 303,3 миллиарда рублей (9,6% ВВП), или 98% от прогнозных объемов. Из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, 10 триллионов 258,9 миллиарда рублей, или 98,1% прогнозных поступлений.

Расходы бюджета ПФР в 2020 году составили 9 триллионов 727,7 миллиарда рублей (9,1% ВВП), или 98,5% к уточненной сводной росписи. Из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, 9 триллионов 691,9 миллиарда рублей, или 98,6%.

Таким образом, профицит бюджета ПФР за 2020 год составил 575,6 миллиарда рублей.

Сумма межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду из федерального бюджета составила 4 триллиона 786,8 миллиарда рублей, из региональных бюджетов — 2,1 миллиарда рублей. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году фонд направил 9 триллионов 584,7 миллиарда рублей.

Владимир Путин также подписал закон об исполнении бюджета Фонда социального страхования (ФСС) РФ за 2020 год с дефицитом более 135 миллиардов рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечалось ранее, документ, внесенный правительством, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме 903 миллиарда 411,6 миллиона рублей, или 111,3% к ранее утвержденным показателям, по расходам — 1 триллион 38 миллиардов 772,5 миллиона рублей (131,8%).

В целом бюджет ФСС за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме 135 миллиардов 360,9 миллиона рублей, из них по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — с дефицитом в сумме 212 миллиардов 223,5 миллиона рублей.

При этом по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний получен профицит в сумме 35 миллиардов 158,3 миллиона рублей.

Особенностью исполнения бюджета ФСС в прошлом году стало введение ограничений в деятельности предприятий и организаций в связи с коронавирусом, а также установление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, предприятий и отраслей экономики в условиях пандемии. Это повлияло на исполнение статей доходов и расходов бюджета фонда, говорилось в пояснительной записке к документу.

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2020 год с профицитом 32,2 миллиарда рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечалось ранее, документ, внесенный правительством, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме 2 триллиона 392,693 миллиарда рублей, или 101,1% от утвержденного ранее размера, по расходам — 2 триллиона 360 миллиардов 463,1 миллиона рублей, или 99,7% от утвержденного размера. Таким образом, бюджет ФОМС за 2020 год исполнен с профицитом в размере 32 миллиарда 229,9 миллиона рублей.

При этом по сравнению с 2019 годом доходы ФОМС увеличились на 268 миллиардов 705,1 миллиона рублей, или на 12,7%, расходы — на 173 миллиарда 725,3 миллиона рублей, или на 7,9%.

Из федерального бюджета фонду поступил межбюджетный трансферт в объеме 247 миллиардов 742,1 миллиона рублей. А объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета ФОМС Фонду социального страхования РФ, составил 13 миллиардов 644,3 миллиона рублей.