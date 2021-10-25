МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ видит несколько направлений обсуждения проблем сферы структурных продуктов и считает первой из них верификацию индексов, заявил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута. Регулятор прогнозирует снижение прибыли банков в следующем году

"Первая задача, которую нам необходимо решить — это верификация индексов, которые не являются в этом смысле публичными. … Которые могут иметь в себе определенные особенности расчетов, сложности, непонятные неквалифицированному инвестору и позволяющие определенным образом управлять вероятностью извлечения их дохода", — сказал он в ходе онлайн-конференции "Структурные продукты", организованной НАУФОР (Национальной ассоциации участников фондового рынка) и Московской биржей.

В Европе, например, получила широкое распространение индексная инфраструктура. Там есть администраторы индексов — независимые организации, которые проверяют индексы такого типа на их качество, надежность, полноту, понятность, отсутствие изъянов — случайных или намеренных и решают вопрос верификации и выпуска индексов на рынок, напомнил Мамута.

На второе место среди проблем сферы структурных продуктов он поставил прозрачность и понятность ценообразования системы комиссий таких инструментов, исключающей "миспрайсинг". Важно понять, как формируется цена на продукт, какова система его ценообразования с точки зрения эмитента и доходов всех посредников. К сожалению, на рынке есть двойные и даже тройные комиссии, взыскиваемые за счет сложной упаковки базовых активов, отметил Мамута. Главным событием для российского рынка станет заседание Центробанка

Важной для структурных продуктов является тема ликвидности. В этой связи большое значение имеет также вопрос маркетмейкинга, считает он. "Есть поддержка — нет поддержки, будет ли кто их покупать в случае досрочной продажи – не будет, естественно цена продажи может отличаться от условных котировок на данный момент", — сказал Мамута.

Наконец важно обеспечить sesuitable selling — "подходящесть" клиенту продукта – то, насколько эти структурные продукты отвечают его инвестиционным целям, задачам, отметил он. "Опять же никуда не делся мисселинг пока. Мы очень надеемся, что с введением тестирования нам удастся риски снизить", — резюмировал он.