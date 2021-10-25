МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, по-прежнему допускает возможность начала дивидендных выплат в 2022 году, заявил финансовый директор "Ленты" Руд Педерсен. "Лента" в третьем квартале нарастила чистую прибыль почти вдвое

"Решение о выплате дивидендов — за советом директоров…. Мы ожидаем, что, если совет директоров примет такое решение, в соответствии с нашими приоритетами по распределению капитала, дивиденды могут быть возможны в следующем году", — сказал Педерсен в ходе телефонной конференции с аналитиками.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец сентября компания управляла 674 магазинами в России: 255 гипермаркетами и 419 супермаркетами. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.