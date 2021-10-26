МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea по итогам января-сентября 2021 года зафиксировала чистую прибыль в размере 438 миллионов евро против убытка в 748 миллионов евро годом ранее, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Hyundai Motor за девять месяцев подскочила в 12 раз

Показатель EBITDAX (прибыль компании до вычета налогов, процентов, амортизации и затрат на геологоразведочные работы) в отчетном периоде вырос в 2 раза, до 2,323 миллиарда евро. Выручка достигла 4,774 миллиарда евро, что в 1,7 раза выше показателя предыдущего года.

Чистая прибыль в третьем квартале выросла в 4,8 раза по сравнению с показателем годичной давности и составила 215 миллионов евро. Показатель EBITDAX оказался в 2,5 раза выше уровня годичной давности и составил 983 миллиона евро, а выручка составила 1,981 миллиарда евро (рост в 2,2 раза).

Добыча углеводородов компании в третьем квартале составила 588 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день против 606 тысяч баррелей годом ранее (снижение на 3%). Указано, что показатель не включает в себя добычу в Ливии.

Wintershall Dea — крупнейший в Европе независимый производитель газа и нефти. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля LetterOne в Wintershall Dea составляет 33%, BASF — 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.