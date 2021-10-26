МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила чистую прибыль по МСФО в третьем квартале 2021 года на 14,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 13,647 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании. "Лента" в третьем квартале нарастила чистую прибыль почти вдвое

Показатель EBITDA ритейлера в июле-сентябре вырос на 8,1% и составил 41,822 миллиарда рублей, выручка повысилась на 11,7% — до 543,586 миллиарда рублей.

Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сохраняет планы по выплате дивидендов в размере 50 миллиардов рублей по итогам 2021 года, заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 18 648. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1% — до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.