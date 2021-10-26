МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Сбербанк распространил льготы на покупку жилья на вторичном рынке на Дальнем Востоке, сообщается на сайте банка. Минфин ответил на предложение о расширении льготной ипотеки

"Вслед за решением правительства РФ о расширении программы "Дальневосточная ипотека" относительного готового жилья Сбербанк распространил льготные условия на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.

Добавляется, что дальневосточную ипотеку по ставке от 0,1% годовых банк будет выдавать до 31 января 2022 года, причем указанная ставка будет действовать весь срок кредита. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос — от 15%. Льготный кредит по программе могут получить семьи, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет включительно, или же граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие детей не старше 19 лет.

"Дальневосточная ипотека" востребована не только среди жителей регионов федерального округа. По ней могут взять ипотеку и граждане, проживающие в других субъектах страны, что оказывает благотворное влияние на развитие Дальнего Востока….Мы решили и сохранить пониженную ставку до конца января 2022 года — от 0,1%. С начала этого года Сбербанк выдал больше 8,1 тысячи кредитов по программе на сумму почти 33 миллиардов рублей. Полагаем, что интерес к продукту будет только расти", — приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка, директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Николая Васёва.

Уточняется, что по ставке от 0,1% кредит по программе предоставляется на покупку квартиры в новостройке, на вторичное жильё на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа.