МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Капитализация "Роснефти" превысила 100 миллиардов долларов впервые с 2011 года, свидетельствуют данные Лондонской биржи (LSE). "Роснефть" увеличивает запасы месторождений "Восток Ойла"

К 13.46 мск ADR "Роснефти" дорожали на 1,76% относительно предыдущего закрытия — до 9,48 доллара.

Исходя из количества ценных бумаг в обращении (10,598 миллиарда штук), капитализация "Роснефти" превысила 100 миллиардов долларов, когда бумаги компании на LSE достигли отметки 9,44 доллара.

Рекордного значения в 130,673 миллиарда долларов капитализация "Роснефти" достигала в июне 2008 года — тогда максимальная цена бумаг составляла 12,33 доллара за штуку. Однако уже в августе 2008 года цена бумаг опустилась ниже 9,44 доллара на фоне мирового экономического кризиса и стремительного падения цен на энергоносители. Вследствие этого капитализация нефтяной компании опустилась ниже 100 миллиардов долларов.

Последний раз капитализация "Роснефти" превышала отметку в 100 миллиардов долларов в апреле 2011 года, — тогда максимальное значение бумаг составляло 9,7 доллара. Однако удержать этот психологический рубеж у бумаг "Роснефти" тогда не получилось.