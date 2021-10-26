Капитализация "Роснефти" превысила 100 миллиардов долларов
Капитализаций компании "Роснефть" превысила 100 миллиардов долларов впервые с 2011 года
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Капитализация "Роснефти" превысила 100 миллиардов долларов впервые с 2011 года, свидетельствуют данные Лондонской биржи (LSE).
К 13.46 мск ADR "Роснефти" дорожали на 1,76% относительно предыдущего закрытия — до 9,48 доллара.
Исходя из количества ценных бумаг в обращении (10,598 миллиарда штук), капитализация "Роснефти" превысила 100 миллиардов долларов, когда бумаги компании на LSE достигли отметки 9,44 доллара.
Рекордного значения в 130,673 миллиарда долларов капитализация "Роснефти" достигала в июне 2008 года — тогда максимальная цена бумаг составляла 12,33 доллара за штуку. Однако уже в августе 2008 года цена бумаг опустилась ниже 9,44 доллара на фоне мирового экономического кризиса и стремительного падения цен на энергоносители. Вследствие этого капитализация нефтяной компании опустилась ниже 100 миллиардов долларов.
Последний раз капитализация "Роснефти" превышала отметку в 100 миллиардов долларов в апреле 2011 года, — тогда максимальное значение бумаг составляло 9,7 доллара. Однако удержать этот психологический рубеж у бумаг "Роснефти" тогда не получилось.
https://1prime.ru/finance/20211026/835042623.html
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