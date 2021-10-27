МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Число выявленных Банком России в прошлом квартале фальшивых купюр номиналом в 2000 рублей по сравнению со вторым кварталом выросло в два с половиной раза, следует из материалов регулятора. Указаны сроки появления новой сторублевой купюры

Всего, по данным ЦБ, в третьем квартале была выявлена 8 981 фальшивая банкнота, что на 39,2% меньше количества подделок, выявленных за аналогичный период прошлого года. В том числе обнаружили 6 730 поддельных пятитысячных банкнот, 1 070 двухтысячных (во втором квартале — 424), 990 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей.

Меньше всего было выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (три штуки). При этом также обнаружились фальшивые монеты: 46 номиналом также 10 рублей и 16 пятирублёвиков.

Поддельных банкнот иностранных государств в прошлом квартале было выявлено 833. Из них в июле обнаружено 399 подделок, в августе — 246, в сентябре — 188. Среди выявленных подделок большинство составили доллары (794).

Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 100 долларов серии 2006A. Поддельных банкнот евро обнаружено 30. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (9 купюр).