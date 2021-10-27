МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассмотрит возможность продления на 2022 год программы компенсаций бизнесу за пользование системой быстрых платежей (СБП), заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Банк России оценил инфляционные ожидания россиян

"Мы обратились в Минэк (министерство экономического развития — ред.), они нас поддержали с этим предложением, провести дополнительный отбор банков до конца года с тем, чтобы их количество увеличилось, потому что у нас есть запрос с их стороны. И надо сказать, что Минэк нас в этом поддержал, поэтому мы ждем второй этап. Кроме того, мы планируем еще с министерством обсудить возможность продления программы после 31 декабря, будем с этой инициативой к коллегам обращаться", — сказала она журналистам.

Бакина добавила, что из федерального бюджета на эту программу выделено 500 миллионов рублей. За июль-август с учетом того, что к этому времени системно значимые банки как раз успели подключиться к СБП, порядка 10 тысяч компаний уже получили возмещение на сумму более 10 миллионов рублей.

"Сейчас завершается процедура выверки по сентябрю, и мы знаем уже, что сумма там значительно выше, потому что активность растет. Полагаем, что и в октябре эта сумма будет увеличиваться", — отметила Бакина.