ЦБ рассмотрит возможность продления на 2022 год программы компенсаций бизнесу за пользование СБП
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассмотрит возможность продления на 2022 год программы компенсаций бизнесу за пользование системой быстрых платежей (СБП), заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Мы обратились в Минэк (министерство экономического развития — ред.), они нас поддержали с этим предложением, провести дополнительный отбор банков до конца года с тем, чтобы их количество увеличилось, потому что у нас есть запрос с их стороны. И надо сказать, что Минэк нас в этом поддержал, поэтому мы ждем второй этап. Кроме того, мы планируем еще с министерством обсудить возможность продления программы после 31 декабря, будем с этой инициативой к коллегам обращаться", — сказала она журналистам.
Бакина добавила, что из федерального бюджета на эту программу выделено 500 миллионов рублей. За июль-август с учетом того, что к этому времени системно значимые банки как раз успели подключиться к СБП, порядка 10 тысяч компаний уже получили возмещение на сумму более 10 миллионов рублей.
"Сейчас завершается процедура выверки по сентябрю, и мы знаем уже, что сумма там значительно выше, потому что активность растет. Полагаем, что и в октябре эта сумма будет увеличиваться", — отметила Бакина.
https://1prime.ru/finance/20211027/835051481.html