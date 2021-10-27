МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в третьем квартале текущего года выросла на 27,2% в годовом выражении — до рекордных 345,6 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз РИА Новости, составленный на основе опроса аналитиков. Греф ожидает прибыль Сбербанка выше триллиона рублей

Предыдущий максимум по квартальной прибыли банк зафиксировал во втором квартале текущего года — на уровне 325,3 миллиарда рублей.

Расходы на резервы, включая чистые расходы от создания резервов и переоценку кредитов по справедливой стоимости, за июль-сентябрь снизились на 27,5% — до 62,2 миллиарда рублей, полагают эксперты.

В результате прибыль Сбербанка за девять месяцев текущего года достигла 975,4 миллиарда рублей против 558,6 миллиарда рублей годом ранее, а расходы на резервы сократились до 114,9 миллиарда рублей с 385,7 миллиарда рублей годом ранее. ВТБ закрыл третий квартал с рекордной прибылью

Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2021 года в четверг, 28 октября. Согласно консенсус-прогнозу, составленному Сбербанком, его прибыль за третий квартал выросла до 338 миллиардов рублей, а отчисления в резервы остались почти неизменными — 85 миллиардов рублей против 85,7 миллиарда рублей годом ранее.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за третий квартал текущего года представлены ниже (в миллиардах рублей):