Аналитики сообщают о росте прибыли Сбербанка в III квартале до рекордных 345,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в третьем квартале текущего года выросла на 27,2% в годовом выражении — до рекордных 345,6 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз РИА Новости, составленный на основе опроса аналитиков.
Предыдущий максимум по квартальной прибыли банк зафиксировал во втором квартале текущего года — на уровне 325,3 миллиарда рублей.
Расходы на резервы, включая чистые расходы от создания резервов и переоценку кредитов по справедливой стоимости, за июль-сентябрь снизились на 27,5% — до 62,2 миллиарда рублей, полагают эксперты.
В результате прибыль Сбербанка за девять месяцев текущего года достигла 975,4 миллиарда рублей против 558,6 миллиарда рублей годом ранее, а расходы на резервы сократились до 114,9 миллиарда рублей с 385,7 миллиарда рублей годом ранее.
Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2021 года в четверг, 28 октября. Согласно консенсус-прогнозу, составленному Сбербанком, его прибыль за третий квартал выросла до 338 миллиардов рублей, а отчисления в резервы остались почти неизменными — 85 миллиардов рублей против 85,7 миллиарда рублей годом ранее.
ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ
Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за третий квартал текущего года представлены ниже (в миллиардах рублей):
- "Атон" — 336
- BCS Global Markets — 327,6
- "ВТБ Капитал" — 347
- Промсвязьбанк — 350
- РИА Рейтинг — 366,7
- Sova Capital — 360
- "Уралсиб" — 331,7
https://1prime.ru/finance/20211027/835051832.html