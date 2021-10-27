МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, приходящийся на акционеров, за первые три квартала уменьшился до 59 миллионов долларов с 3,453 миллиарда долларов годом ранее, или почти в 58 раз, следует из отчетности компании. Чистая прибыль General Motors за девять месяцев выросла в 2,3 раза

Разводненный убыток за отчетный период сократился до 0,1 доллара на акцию против убытка год назад в 6,1 доллара. Выручка Boeing поднялась на 10,8%, составив 47,493 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала Boeing получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, почти вчетверо меньше год к году — в 109 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,19 доллара против убытка в 0,79 доллара годом ранее, скорректированный убыток — 0,6 доллара на акцию при прогнозе убытка в 0,15 доллара.

Квартальная выручка в годовом исчислении выросла на 8%, до 15,278 миллиарда долларов при прогнозе в 16,48 миллиарда. Выручка подразделения коммерческих самолетов поднялась в третьем квартале на 24%, до 4,459 миллиарда долларов.

На предварительных торгах в США акции компании дорожают на 1%.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.