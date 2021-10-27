ЖЕНЕВА, 27 окт — ПРАЙМ. Банковский сектор России в целом остается финансово устойчивым, однако уровень конкуренции в нем ограничен, говорится в докладе секретариата ВТО, подготовленного к обзору торговой политики РФ. Банки начали повышать ставки по вкладам

ВТО в среду начала рассмотрение второго обзора торговой политики России. На заседаниях Органа по обзору торговой политики ВТО обсуждаются, в том числе отчеты российской стороны и секретариата Всемирной торговой организации.

"Банковский сектор в целом остается финансово устойчивым. Банк России усилил регулятивный надзор, и количество банковских учреждений значительно сократилось. Он также ввел пропорциональное регулирование банков и микрофинансовых организаций и регулирующие меры для повышения устойчивости к шокам ликвидности (особенно среди системно значимых банков) и влияния на принятие рисков коммерческими банками при розничном кредитовании", — говорится в докладе.

Сообщается, что Центробанк продолжал поддерживать развитие национальных платежных систем. В докладе говорится, что поскольку использование технологий в сфере финансовых услуг в России является высоким, доступ к финансовым услугам оставался устойчивым во время пандемии коронавируса. "Уровень конкуренции в банковском секторе остается ограниченным. Сообщалось, что ограничения на торговлю коммерческими банковскими услугами усилились в период с 2016 по 2020 годы", — говорится в документе. ВТО улучшила прогноз роста мировой торговли в 2021 году

Политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили России справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, говорится в докладе. "В 2020 году экономика (России — ред.) сократилась на 3%, в значительной степени из-за последствий пандемии COVID-19 и связанных с этим сбоев на мировых рынках нефти, что привело к существенному росту безработицы. Политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили Российской Федерации справиться с последствиями этих неблагоприятных потрясений", — сказано в документе.

Обзоры торговой политики – мероприятия, предусмотренные соглашениями ВТО, в рамках которых торговая и связанная с ней политика стран-членов изучаются и оцениваются через определенные промежутки времени. Также с помощью обзоров отслеживаются важные события, которые могут повлиять на мировую торговую систему. Россия проходит обзор своей торговой политики раз в четыре года, первый состоялся в 2016 году.