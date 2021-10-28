МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банки РФ в сентябре выдали на 44% больше кредитных карт, чем в сентябре прошлого года — 1,55 миллиона штук, и это рекорд за последние почти пять лет, сообщается на сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Брокерские компании за 9 месяцев привлекли более 7 миллионов клиентов

"Банки в сентябре предоставили заемщикам 1,55 миллиона кредитных карт – на 9% больше, чем в августе, и на 44% больше, чем в сентябре прошлого года, следует из данных "Объединенного Кредитного Бюро" (ОКБ). Это рекордное количество выдач за последние пять лет – больше кредитных карт россияне взяли лишь в марте 2016 года (1,8 миллиона) и в декабре 2016 года (1,7 миллиона)", — говорится в сообщении.

По данным ОКБ, за весь третий квартал граждане получили 4,3 миллиона кредитных карт, что на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года (3 миллиона). И по количеству выданных за один квартал кредитных карт более высокие результаты были также лишь в четвертом квартале 2016 года (4,7 миллиона).

Наибольший рост кредитования по сравнению с августом был в Краснодарском крае (на 16%), Воронежской области (16%), Кемеровской области (15%) и Татарстане (15%). Наименьший – в Московской (5%), Иркутской областях (4%) и Хабаровском крае (2%).

"Банки на фоне снижения выдач в ипотечном кредитовании усиливают работу в других сегментах, в которых остается высокий потенциал. В последние месяцы произошло усиление конкуренции за заемщиков, пользующихся кредитными картами, которое выражается в увеличении рекламных трат. Но поскольку сегмент кредитных карт являются рискованным, то из-за новых коронавирусных ограничений, вероятно, мы вскоре увидим сокращение выдач", — приводятся на сайте слова гендиректора ОКБ Артура Александровича.