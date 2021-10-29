МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов России Михаил Котюков на открытии "ФинЗОЖ Fest" рассказал, как правильно вести личный бюджет.

Котюков отметил, что финансовое благополучие личного бюджета всегда зависит от рационального потребления и долгосрочного планирования.

Важно не только уметь сберегать, но и правильно распоряжаться сэкономленными деньгами: постепенно удлинять горизонт планирования и соблюдать правила финансовой безопасности

Помимо этого замминистра посоветовал:

следить за своими тратами,



откладывать часть доходов,



отказаться от импульсивных покупок,

и не впадать в крайности.

"Любые обещания высокого дохода должны нас настораживать. Какие подводные камни скрываются за обещаниями сверхрыночной доходности? Нет ли там повышенных рисков? Как правило, эти риски там есть. По-другому просто не может работать финансовый рынок", — отметил он.

Отдельного внимания при формировании семейного бюджета, по мнению чиновника, заслуживает и вопрос заимствований.

"Мы берем чужие средства ненадолго, а отдаем свои и навсегда. При этом стоимость этих денег, величина процента — вопрос, который требует самого глубокого и серьезного изучения", — подчеркнул представитель Минфина.

Говоря о полезных лайфхаках для сбережений, Котюков предложил участникам "ФинЗОЖ Fest" чаще пользоваться мерами господдержки. Это налоговые преференции, вычеты, гранты, пособия, субсидии и льготы.

"Много полезной и актуальной информации об этом есть на нашем портале моифинансы.рф. Призываю всех пользоваться этим ресурсом, буквально в ежедневном режиме", — подытожил замглавы Минфина.