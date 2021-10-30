МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Власти РФ за последние годы провели большую работу по наращиванию устойчивости банковской системы, что позволило усилить надежность банков и повысить доверие населения к ним, рассказал РИА Новости председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Россиянам назвали плюсы и минусы депозитов и инвестиций

Основы сберегательного дела в современной России начали закладываться во время перестройки. А к середине 90-х в стране насчитывалось уже порядка 3 тысяч банков, которым приходилось конкурировать за внимание вкладчиков не только с многочисленными торговыми домами, но и с финансовыми пирамидами. Тогда, выбирая банк, вкладчики полагались в основном на его репутацию на рынке, но все равно нередко имели дело с недобросовестными игроками, что приводило к потере сбережений. Для сохранения накоплений граждан в 2003 году был принят закон о защите вкладов, а в 2004 году создано Агентство по страхованию вкладов.

"С 2013 года Центральный банк и Агентство по страхованию вкладов проделали гигантский объем работы по повышению надежности и устойчивости банковской системы. Недобросовестные и слабые игроки рынка, искажавшие конкуренцию и насыщавшие банковскую систему токсичными активами, удалены с рынка или проходят процедуру финансового оздоровления", — сообщил Гусев.

Он отметил, что благодаря этим жестким и болезненным мерам существенно выросла достаточность капитала и качество активов всей системы. "Сформированная и отлаженная сегодня система банковского регулирования и надзора, основанная на ежедневном мониторинге деятельности банков, снизила до минимума возможность повторения мошеннических банкротств банков, которые мы видели ранее. Кроме того, безупречная работа АСВ по компенсации вкладов граждан в банках, лишенных лицензии, многократно повысила доверие граждан к коммерческим банкам", — заключил глава Совкомбанка.

Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию россиянами накоплений. Сберегательное дело является одним из старейших и важнейших направлений работы кредитных институтов, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике — получать кредиты.

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