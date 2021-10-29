МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Накопительное страхование жизни набирает популярность в России — его суть в защите себя в период формирования сбережений на конкретные цели, рассказал РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. 

Оформление ипотеки в Сбербанке

Эксперт объяснила, от каких услуг можно отказаться при оформлении ипотеки

На протяжении 180 лет идеология сбережений была неразрывно связана со страхованием. Исторически во всем мире страховка — самый дешевый способ хеджирования рисков и самый защищающий и защищённый инструмент для накоплений, говорит эксперт.

"Защищающий — потому, что в полисе есть и составляющие по покрытию жизни и здоровья самого вносителя накоплений, защищенный — потому что с точки зрения накопительного страхования выбираются самые надежные инструменты обеспечения капитала", — пояснил он.

Юргенс отметил, что в России первые страховые полисы выдавались "от огня", то есть фактически защищали имущество, а вот в советские годы популярность набрало именно накопительное страхование — на учебу, на свадьбу, на совершеннолетие или пенсию — альтернатива вкладам, но с рисковой составляющей.

"Сейчас набирает популярность аналогичный вид страхования — накопительное страхование жизни, его суть в том, что люди копят на определенную задачу, но при этом их жизнь и здоровье защищены на весь период осуществления накоплений", — рассказал глава ВСС.

По его словам, в настоящее время на такое страхование приходится 130 миллиардов рублей в год, что составляет около 10% от общего страхового рынка.

Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике — получать кредиты.

Читайте также:

Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки