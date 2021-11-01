МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Банк России с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Спутник" (Самара), говорится в сообщении регулятора. Банк России предупредил о переходе черных кредиторов в онлайн

По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, "Спутник" на 1 сентября занимал 293-е место в банковской системе РФ.