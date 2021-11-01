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2021
https://1prime.ru/finance/20211101/835084419.html
Банк России отозвал лицензию у банка "Спутник"
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Банк России с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Спутник" (Самара), говорится в сообщении регулятора. По величине активов,... ПРАЙМ, 01.11.2021
банки, финансы, новости, банк россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Банк России с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Спутник" (Самара), говорится в сообщении регулятора.
По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, "Спутник" на 1 сентября занимал 293-е место в банковской системе РФ.