МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на 65,63 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Forbes назвал самого богатого человека за всю историю подсчетов

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 27 граждан РФ.

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Михельсона, благодаря чему он вышел на первую строчку рейтинга среди российских миллиардеров, — на 8,58 миллиарда долларов, до 33,3 миллиарда. Также заметно увеличилось состояние совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова — на 7,25 миллиарда долларов, до 24,5 миллиарда. При этом он занимает пятую строчку рейтинга.

Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал богаче на 1,76 миллиарда долларов, его состояние составило 31,8 миллиарда. Третье место занимает основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,76 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда. Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,7 миллиарда, до 28,6 миллиарда. Исследование: Россия за пандемию лишилась 660 тысяч богатых семей

Шестым в списке стал Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" (23,3 миллиарда), он стал богаче на 6,67 миллиарда долларов. Седьмое место занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — с начала года его состояние выросло на 644 миллиона долларов, и его состояние сейчас на уровне 21,8 миллиарда. На восьмом и девятом месте оказались Роман Абрамович (Evraz) и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, их состояние выросло на 440 миллионов и 2,42 миллиарда долларов, до 18,9 миллиарда и 18,5 миллиарда соответственно.

Десятку миллиардеров закрывает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние увеличилось на 194 миллиона долларов, до 18,3 миллиарда. А основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала единственной, чье состояние снизилось. С начала года она потеряла 1,13 миллиарда долларов, а ее состояние оценивается в 7,96 миллиардов.