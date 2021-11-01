МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре выросла в 16,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,44 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Китай оказывает давление на нефть продажами топлива из госрезервов

Выручка за отчетный период выросла в 1,6 раза, до уровня 216,98 миллиарда рублей. Операционная прибыль составила 37,517 миллиарда рублей против 5,761 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Базовая прибыль на обыкновенную акцию составила 3,67 рубля после убытка в 0,22 рубля за аналогичный период прошлого года.

Операционные расходы и затраты увеличились на 38,1% и составили 180,28 миллиарда рублей. Производственные расходы снизились на 16,9%, до 28,342 миллиарда.

Долгосрочные обязательства компании уменьшились на 4,6%, до 178,234 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 58,9%, до 124,253 миллиарда.

"Славнефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.