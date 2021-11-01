МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Совкомбанк лизинг (входит в Группу Совкомбанка) по РСБУ за 9 месяцев 2021 года достигла 431,3 млн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 93%, сообщили в пресс-службе.

Выручка компании по итогам трех кварталов 2021 года увеличилась на 71% по сравнению с этим же периодом 2020 года и составила 7,6 млрд рублей. Балансовые активы Совкомбанк лизинг за 9 месяцев текущего года выросли на 93%, увеличение показателя чистых активов составило также 93%.

"Наша задача в ближайшей перспективе превратиться в игрока федерального уровня и завоевать значимую долю на рынке лизинга легковых автомобилей. В том числе, используя широкую сеть отделений материнского банка. В настоящее время офисы Совкомбанк Лизинг работают уже в 28 крупнейших городах РФ, и мы намерены увеличить географию своего присутствия", — сообщил генеральный директор ООО "Совкомбанк Лизинг" Николай Севастьянов.

ООО "Совкомбанк Лизинг" основано в 2008 году. С апреля 2020 года работает под брендом Совкомбанка, который приобрел 100% долю в бизнесе лизинговой компании в декабре 2019 года. Согласно данным анкетирования лизинговых компаний от агентства "Эксперт РА", по итогам первого полугодия 2021 года Совкомбанк лизинг впервые вошел в топ-20 крупнейших лизингодателей России.