Криптовалюта по сериалу "Игры в кальмара" рухнула почти до нуля с рекордных $2,8 тысячи
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Созданная для проекта по мотивам сериала "Игра в кальмара" криптовалюта (Squid Game) упала в цене практически до нуля, ранее в понедельник достигнув рекордных 2,86 тысячи долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, отслеживающим торги криптовалютами на крупнейших биржах, по состоянию на 20.36 мск стоимость криптовалюты Squid падала за сутки на 99,99%, до 0,003163 доллара. В понедельник днем при этом цена криптовалюты достигла рекордных 2861,8 доллара за монету, сутки назад стоимость составляла около 36 долларов.
Криптовалюта была запущена для онлайн-соревнований по мотивам сериала "Игра в кальмара", в которых участники должны проходить соответствующие испытания, говорилось в правилах с сайта проекта. Для участия в каждом из шести раундов игроки должны были заплатить определенное количество токенов Squid, сообщалось в правилах. Начало соревнований, согласно плану проекта, было запланировано на ноябрь.
На данный момент сайт и соцсети проекта игры стали недоступны. На сайте CoinMarketCap упоминается, что портал зарегистрировал множество сообщений о том, что пользователи не могут продать токен Squid на криптовалютной бирже Pancakeswap.
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.
https://1prime.ru/finance/20211101/835096656.html