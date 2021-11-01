МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Созданная для проекта по мотивам сериала "Игра в кальмара" криптовалюта (Squid Game) упала в цене практически до нуля, ранее в понедельник достигнув рекордных 2,86 тысячи долларов, следует из данных торгов. Криптовалюта для "Игры в кальмара" подорожала в 4 раза за сутки

По данным портала CoinMarketCap, отслеживающим торги криптовалютами на крупнейших биржах, по состоянию на 20.36 мск стоимость криптовалюты Squid падала за сутки на 99,99%, до 0,003163 доллара. В понедельник днем при этом цена криптовалюты достигла рекордных 2861,8 доллара за монету, сутки назад стоимость составляла около 36 долларов.

Криптовалюта была запущена для онлайн-соревнований по мотивам сериала "Игра в кальмара", в которых участники должны проходить соответствующие испытания, говорилось в правилах с сайта проекта. Для участия в каждом из шести раундов игроки должны были заплатить определенное количество токенов Squid, сообщалось в правилах. Начало соревнований, согласно плану проекта, было запланировано на ноябрь.

На данный момент сайт и соцсети проекта игры стали недоступны. На сайте CoinMarketCap упоминается, что портал зарегистрировал множество сообщений о том, что пользователи не могут продать токен Squid на криптовалютной бирже Pancakeswap.

Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.