МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ разработало правила проведения экспертизы для подтверждения страхового случая и определения ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, а также требования к независимым экспертам, привлекаемым для экспертизы, следует из проекта постановления для публичного обсуждения. Банк России назвал причину возможного подорожания продуктов в 2022 году

"…Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые: правила проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования; требования к независимым экспертам, привлекаемым для проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования", — говорится в тексте проекта.

Как уточняется в пояснительной записке, проект предусматривает подачу претендентами ‎на прохождение аттестации в качестве независимых экспертов заявлений ‎на проведение аттестации ‎в электронной форме через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", либо путем направления комплекта документов на бумажном носителе ‎в Минсельхоз.

Минсельхозу, согласно проекту, необходимо утвердить состав комиссии для проведения аттестации экспертов и сроки ее проведения.

Принятие проекта постановления повлечет за собой ‎положительные социально-экономические последствия, позволит ‎повысить финансово-экономическую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей при применении более индивидуального подхода ‎к реализации механизма сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, отмечается в документе.