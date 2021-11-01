Кабмин РФ разработал правила экспертизы при страховых случаях в сельском хозяйстве
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ разработало правила проведения экспертизы для подтверждения страхового случая и определения ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, а также требования к независимым экспертам, привлекаемым для экспертизы, следует из проекта постановления для публичного обсуждения.
"…Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые: правила проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования; требования к независимым экспертам, привлекаемым для проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования", — говорится в тексте проекта.
Как уточняется в пояснительной записке, проект предусматривает подачу претендентами на прохождение аттестации в качестве независимых экспертов заявлений на проведение аттестации в электронной форме через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", либо путем направления комплекта документов на бумажном носителе в Минсельхоз.
Минсельхозу, согласно проекту, необходимо утвердить состав комиссии для проведения аттестации экспертов и сроки ее проведения.
Принятие проекта постановления повлечет за собой положительные социально-экономические последствия, позволит повысить финансово-экономическую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей при применении более индивидуального подхода к реализации механизма сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, отмечается в документе.
https://1prime.ru/finance/20211101/835096747.html