МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 6 декабря 2021 года составит рекордные в этом году 518,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 25,9 миллиарда рублей, сообщил Минфин России. В Минфине назвали основные правила для ведения личного бюджета

В период с 7 октября по 8 ноября объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу предполагался на уровне 317,6 миллиарда рублей, по 15,1 миллиарда рублей в день.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2021 года в размере +409,9 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2021 года составило +108,4 млрд руб", — говорится в сообщении.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет +518,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 9 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25,9 млрд руб", — сообщает министерство.

Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2021 году планка отсечения находится на уровне 43,3 доллара за баррель) с июля покупает для Фонда национального благосостояния не только иностранную валюту, но и золото. Этому драгоценному металлу отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России. Минфин не стал выходить на рынок с новыми ОФЗ

Вместе с тем глава регулятора Эльвира Набиуллина еще в июне сказала, что ЦБ не планирует покупать золото на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, сейчас в этом нет необходимости — в золотовалютных резервах РФ, частью которых является ФНБ, уже есть "изрядное количество золота".