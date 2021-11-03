МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Средства граждан на счетах эскроу в долевом строительстве на 1 октября выросли до 2,7 триллиона рублей, сообщили в ЦБ РФ. ВТБ ожидает рекордного роста выдачи ипотеки в 2021 году

"В сентябре продолжили расти показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства. Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 октября составил 2,7 триллиона рублей", — сообщили в пресс-службе регулятора.

Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, по итогам августа составил 2,6 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 8%, сообщал ранее Центробанк.

Застройщики при этом уже перечислили со счетов эскроу по завершенным проектам 0,6 триллиона рублей на погашение полученных ими кредитов на строительство, также по состоянию на 1 октября, указывает регулятор. "Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 5,6 триллиона рублей", — заключили в пресс-службе.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм счетов эскроу, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — это так называемое проектное финансирование.