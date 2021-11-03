МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Промсвязьбанк" объявил конкурс на оказание услуг страхования более 400 тысяч заемщиков по программам потребительского кредитования, страховая премия составит до 1,6 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Оказание услуг страхования физических лиц — заемщиков по программам потребительского кредитования (стандартная программа страхования, расширенная программа страхования, годовая программа страхования) в Москве, Московской области и регионах Российской Федерации присутствия банка для нужд ПАО "Промсвязьбанк", — значится предмет договора.

Услуги страхования предоставляются на период с 19 января 2022 года по 18 января 2024 года включительно.

Начальная (максимальная) цена договора, то есть страховая премия, заявлена в 1,6 миллиарда рублей.

Согласно конкурсной документации, ориентировочный объём страхуемых физических лиц по всем программам в Москве и Подмосковье составляет 60 017 человек, в остальных регионах присутствия банка — 340 097 человек.

Страховыми случаями признаются, в частности, гибель застрахованного лица, наступление инвалидности в результате болезни или несчастного случая, потеря дохода в результате сокращения штата или ликвидации организации.

Со страховой компанией банк намерен определиться 10 декабря.