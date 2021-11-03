МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк Европа подписал соглашение о продаже дочек в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро, закрытие сделки ожидается в 2022 году после одобрения регуляторов, сообщает пресс-служба банка. СМИ: украинская "дочка" Сбербанка сменит название

Вместе с тем Сбербанк Чехия (Sberbank Czech Republic) останется во владении Сбербанк Европа и продолжит работать по текущей бизнес-модели.

"Третьего ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,329 миллиарда евро, 162 филиалами и около 600 000 клиентов (на конец 2020 года)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка должна быть согласована локальными и международными регуляторами, а также локальными антимонопольными ведомствами. "Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году", — добавили в банке.

Сбербанк Европа поясняет, что принял решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели.

Группа Сбербанк ожидает нейтрального финансового результата от продажи ряда дочерних банков в Центральной и Восточной Европе, при этом сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение предоставленного группой финансирования, говорится в сообщении группы.

Сбербанк Европа в среду сообщил, что подписал соглашение о продаже дочек в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро. Закрытие сделки ожидается в 2022 году после одобрения регуляторов.

"Общая сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером. Сбер ожидает нейтральный финансовый результат и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в консолидированной финансовой отчетности группы", — сказано в сообщении.