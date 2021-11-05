МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), за 9 месяцев 2021 года выросла на 11,9%, до 36,9 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах увеличился с 47,9% до 48,5% на 01.10.2021.

За 9 месяцев 2021 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросли на 8,8%, до 21,4 трлн рублей, при этом их удельный вес в активах несколько уменьшился с 28,5% до 28,1%.

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 19,9%, до 12,2 трлн рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций увеличилась

(с 14,7% до 16%). Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.10.2021 составила 99,4%.