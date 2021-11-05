МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за 9 месяцев 2021 года выросла на 15,5%, до 8,3 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило увеличение МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 16,5%, до 7,6 трлн рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде повысилась с 10,4% до 10,9%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за 9 месяцев 2021 года выросла на 9,3%, до 8,6 трлн рублей. Динамику показателя определило исключительно увеличение задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 13,1%, до 7,1 трлн рублей). Доля МБК в активах банков в анализируемом периоде несколько уменьшилась с 11,5% до 11,3%.