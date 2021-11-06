МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 9 месяцев 2021 года выросли на 15,7%, до 10,2 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах несколько увеличился с 12,8% до 13,4% на 01.10.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло наращивание вложений в долговые обязательства Российской Федерации, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Портфель долевых ценных бумаг на 01.10.2021 составил 304,8 млрд рублей, практически не изменившись за 9 месяцев 2021 года. При этом наиболее заметный рост в долевых бумагах произошел за счёт увеличения положительной разницы от переоценки ценных бумаг, а наиболее заметное снижение – за счет сокращения вложений в долевые ценные бумаги российских банков.