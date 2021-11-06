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2021
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Вложения банков Московского региона в долговые бумаги выросли
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Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 9 месяцев 2021 года выросли на 15,7%, до 10,2 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ... ПРАЙМ, 06.11.2021
банки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 9 месяцев 2021 года выросли на 15,7%, до 10,2 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом их удельный вес в активах несколько увеличился с 12,8% до 13,4% на 01.10.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло наращивание вложений в долговые обязательства Российской Федерации, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Портфель долевых ценных бумаг на 01.10.2021 составил 304,8 млрд рублей, практически не изменившись за 9 месяцев 2021 года. При этом наиболее заметный рост в долевых бумагах произошел за счёт увеличения положительной разницы от переоценки ценных бумаг, а наиболее заметное снижение – за счет сокращения вложений в долевые ценные бумаги российских банков.