МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за 9 месяцев 2021 года выросла на 6,1%, до 3,8 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло за счет роста средств на корсчетах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.10.2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась до 5% (5,9% – на 01.10.2020).