МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Плохую кредитную историю можно исправить, беря новые кредиты и выплачивая их в срок, рассказывают аналитики РБК. Россиянам дали советы, как создавать финансовую подушку

Кредитной историей заемщика называется документ, характеризующий платежную дисциплину человека. Её формированием занимаются бюро кредитных историй (БКИ), список которых можно посмотреть на сайте Банка России. Бюро используют информацию от кредиторов — не только от банков, но и от арбитражных управляющих, ипотечных агентов, гарантов. Также в кредитную историю могут попасть данные о судебных постановлениях и взысканиях, к примеру, по долгам за ЖКХ, по невыплаченным алиментам. Кредитная история включает записи за семь лет. Как правило, кредитная история хранится в нескольких бюро. Кредиторы сами их выбирают, так что ваша история может храниться по частям в нескольких местах. Заемщик может запросить свою кредитную историю у бюро в любой момент.

Плохой кредитная история может стать в случае, если человек не платил по кредитам вовремя, и эту информацию удалить уже нельзя. Однако взять кредит всё равно возможно. Так, ряд банков предлагают гражданам программы по улучшению кредитной истории, в рамках в которых, соответственно, нужно брать определенные кредиты и успешно их выплачивать. Таким образом, в кредитной истории гражданина появится положительная информация о выплаченных займах.

Попытаться улучшить кредитную историю можно и самостоятельно, беря кредиты в банках и своевременно и в полном объеме их выплачивая, однако чаще всего в таких случаях организации выдают ссуду на небольшую сумму, до 100 тысяч рублей, и с высокой ставкой. При этом следующий кредит взять будет уже проще. Также не стоит забывать о возможности рефинансировать старые кредиты.

Кроме того, можно оформить кредитную карту или взять в кредит недорогую бытовую технику, в случае если вы уверены, что сможете вовремя погасить долг. Финансовые организации особенно внимательно изучают кредитную историю за последние 2-3 года, так что за это время вы сможете сформировать хорошую историю взаимоотношений с кредиторами.