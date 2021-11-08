МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Экспансия экосистемы Сбера за пределы России — закономерное следствие ее развития, группа планирует запускать за рубежом продукты своих компаний, а также тестировать новые сервисы, сообщил в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф. Греф рассказал, есть ли риски нового мирового кризиса

Последние несколько лет Сбербанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлены и нефинансовые сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию, сервисы в сфере транспорта и еды, развлечения. Выручка нефинансовых сервисов по итогам третьего квартала выросла в 2,8 раза в годовом выражении — до 121,7 миллиарда рублей.

"Экспансия экосистемы Сбера за пределы России — закономерное следствие развития самой экосистемы. Мы планируем как запускать за рубежом продукты отдельных компаний экосистемы, так и тестировать новые инновационные сервисы, в том числе в сфере электронной коммерции и фудтеха. К примеру, наши дочерние банки в Казахстане и Беларуси уже запустили свои подписки "СберПрайм" с Okko и "СберЗвуком" и разрабатывают несколько новых сервисов", — сообщил Греф.

Сбербанк в настоящее время присутствует в 18 странах и обслуживает 3 миллиона клиентов. В то же время Сбербанк ранее сообщал, что планирует оптимизировать свой международный банковский бизнес: сфокусироваться на развитии на территории стран Евразийского экономического союза, выйти с украинского рынка и сократить физическое присутствие в Европе.

Так, банк уже заключил сделку по продаже "дочек" в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро. Сторонам осталось получить одобрения национальных и международных регуляторов на сделку, которое ожидается в 2022 году. Общая сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, при этом Сбербанк ожидает нейтральный финансовый результат по МСФО.

"Мы уже говорили о намерении сократить долю бизнеса в Европе. В первую очередь это обусловлено непростой конъюнктурой локального рынка — высококонкурентного и низкомаржинального. К этим факторам добавляется постоянно растущее давление регулятора", — прокомментировал Греф.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.