МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ипотечный кризис в России в ближайшее время не ожидается, так как ипотека не занимает настолько значимую долю в общем объеме кредитования, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин. Риелтор посоветовал, как облегчить платежи по ипотеке

"Ипотека в России всё ещё занимает не настолько значимую долю в общем объёме кредитования, как в других странах. Её доля не превышает 40%, поэтому по-настоящему ипотечного кризиса вряд ли можно ожидать на ближайшем горизонте", — сказал эксперт.

Он добавил, что скорее можно говорить об общих финансовых кризисах, которые затронут ипотечное кредитование и качество уже сформированного портфеля кредитов.

"При этом даже в период предыдущих кризисов качество ипотечного портфеля оставалось на самом высоком уровне среди прочих видов кредитования. Так, даже с учетом кризисов, чистые финальные потери по ипотечному кредитованию редко превышали 2,5%", — указал Лагуткин.

Эксперт пояснил, что Россия с реальными ипотечными кризисами, когда резко снижается стоимость залоговой недвижимости, ещё не сталкивалась. Лагуткин также напомнил о наиболее значимых финансовых кризисах на рынке кредитования: "К наиболее крупным и заметным по влиянию на ипотеку можно относить кризисы 2008-2009, 2014-2015 и 2020 годов, когда объёмы кредитования резко снижались".