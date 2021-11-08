МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Открытие" по МСФО за девять месяцев текущего года выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 58,7 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации. Суд арестовал активы основателя группы "Открытие" Вадима Беляева

"По итогам девяти месяцев 2021 года группа "Открытие" удвоила размер чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность располагаемого капитала группы достигла 19,1% за девять месяцев и 19,4% в третьем квартале 2021 года.", — сообщил президент-председатель правления банка Михаил Задорнов.

Отмечается, что основной вклад в этот результат внесла сильная динамика регулярных банковских доходов, объем которых увеличился на 40% за девять месяцев 2021 года.

Кредитный портфель группы по итогам января-сентября вырос на 19,3% — до 1,9 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 25,8% — до 654 миллиардов рублей, кредиты юрлицам — на 20,9%, до 1,338 триллиона рублей. Вкладчиков научили, как заработать максимум на росте банковских ставок

Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств группы, или 2,165 триллиона рублей, увеличившись за девять месяцев на 10%. Средства физических лиц выросли на 2% — до 1,113 триллиона рублей, юридических лиц — на 20%, до 1,052 триллиона рублей.

Совокупные активы банковской группы "Открытие" с начала года увеличились на 9% — до 3,78 триллиона рублей. Объем активов, генерирующих процентный доход, составил 2,657 триллиона рублей, или 70% от активов группы.