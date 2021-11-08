МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 22 по 29 октября выросли на 0,3% и достигли 623,2 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. Спрос на аукционе месячного РЕПО вдвое превысил установленный ЦБ лимит

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 22 октября — тогда международные резервы РФ составили 621,6 миллиарда долларов.

"Объем международных резервов по состоянию на 29 октября составил 623,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.