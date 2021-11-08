МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании "РЕСО-Гарантия" на уровне "ruAA+", прогноз рейтинга – стабильный, говорится в сообщении агентства. Банк России хочет оценить безопасность услуг банков и страховщиков

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании "РЕСО-Гарантия" на уровне ruAA+. Прогноз по рейтингу – стабильный. "РЕСО-Гарантия" – страховщик федерального уровня и один из лидеров рынка (пятое место по объему собранной премии за первое полугодие 2021 года, по данным Банка России). Доля компании на российском страховом рынке составила 7% за 2020 год, что выделяется агентством в качестве фактора поддержки", — отмечается там.

Страховой портфель компании высоко диверсифицирован: доля ОСАГО составила 32,6% взносов за первые три квартала года, страхования автокаско – 25,3%, ДМС – 21,0%. Объем собранной страховой премии вырос на 12,9% по сравнению с аналогичной датой прошлого года, что также положительно оценивается агентством. Структура страхового портфеля стабильна, также указывается в сообщении. А географическая диверсификация бизнеса также отмечается в качестве позитивного фактора: так, на Москву пришлось 46,6% премии за рассматриваемый период, отмечается там же.

Активы компании также характеризуются высоким качеством. Одновременно агентство отмечает отсутствие рисков концентрации на крупнейших объектах вложений. На 30 сентября на крупнейший объект вложений, который не может быть отнесен к условному рейтинговому классу "ruAA" и выше, пришлось 8,1% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов (ОАР), на долю трех крупнейших – 19,4%. Страховщики выяснили, кто чаще всего становится виновником ДТП

"Качество перестраховочной защиты высоко оценивается агентством. Доля перестраховщиков с условным рейтинговым классом ruA+ и выше составила 99% взносов, переданных в перестрахование за девять месяцев 2021 года. На собственном удержании компания оставляет невысокие риски: отношение максимально возможной по одному событию страховой выплаты-нетто составляет 0,2% от собственных средств на 30 июня 2021 года. При этом страховщик имеет опыт урегулирования крупных страховых случаев", — также говорится в сообщении.

Доля связанных сторон в активах при этом высокая: на долю связанных, по мнению агентства, структур за исключением объектов с условным рейтинговым классом "ruAA" и выше пришлось 31,6% активов, очищенных от ОАР, на 30 сентября, отмечается там же.