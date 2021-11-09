МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG за три квартала 2021 года составил 161 миллион евро против убытка в 10,803 миллиарда евро годом ранее, говорится в отчетности компании. Uniper потерпел за январь-сентябрь убытки после прибыли годом ранее

Убыток в пересчете на акцию составил 0,16 евро против 11 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 4,96% — до 32,963 миллиарда евро.

Чистая прибыль компании за третий квартал составила 85 миллионов евро против убытка в 2,744 миллиарда евро за аналогичный период 2020 года. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,09 евро против убытка в 2,79 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 15% — до 9,781 миллиарда евро.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за девять месяцев увеличилась на 4,9% — до 13,398 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — на 2,2%, до 3,888 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения — на 5,8%, до 15,517 миллиарда евро. "Фосагро" в третьем квартале получила прибыль против убытка год назад

Компания также подтвердила свой прогноз на год. Bayer ожидает выручку по итогам года в пределах 43-44 миллиардов евро.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).