МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Райффайзенбанк за 9 месяцев 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 9,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 30,57 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация. Промсвязьбанк отчитался о чистой прибыли за девять месяцев

Чистые процентные доходы банка за отчетный период выросли на 2,7% — до 46,714 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 38,881 миллиарда рублей, увеличившись на 9,3%. Чистый комиссионный доход вырос на 17,8% — до 18,331 миллиарда рублей.

Активы банка по состоянию на 30 сентября 2021 года составили 1,46 триллиона рублей против 1,449 триллиона рублей на 31 декабря 2020 года. Собственный капитал вырос до 177,207 миллиарда рублей на 30 сентября с 175,083 миллиарда рублей на начало года.

Средства клиентов на 30 сентября составили 1,186 триллиона рублей, что на 4,9% выше уровня на конец 2020 года.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 октября занимал 12-е место в российской банковской системе.