МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. ВТБ до конца года снизил размер минимального первоначального взноса с 30% до 10% в рамках ипотечной программы на приобретение готовых жилых домов, а также увеличил максимальную сумму кредита до 60 миллионов рублей, сообщила пресс-служба банка. Эксперт оценил риски ипотечного кризиса в России

"ВТБ уменьшил размер минимального первоначального взноса с 30% до 10% в рамках ипотечной программы на приобретение готовых жилых домов, а также увеличил максимальную сумму кредита до 60 млн рублей. Одновременно с этим банк снизил требования к году и материалам постройки приобретаемого объекта", — говорится в сообщении.

Согласно новым условиям, которые действуют до конца текущего года, первоначальный взнос по кредиту с полным пакетом документов составляет от 10% стоимости объекта для жилых домов и от 15% для таунхаусов, а при оформлении ипотеки по паспорту и СНИЛС – от 20% (от 30% — для таунхаусов), уточнил банк. Кроме того, ВТБ увеличил максимальную сумму кредита для всех регионов РФ – до 60 миллионов рублей. Ранее она была установлена на уровне 20 миллионов рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 10 миллионов рублей – для остальных городов присутствия банка.

ВТБ также изменил требования к году постройки приобретаемого объекта недвижимости: на момент оценки он должен быть не позднее 1990 (ранее – 2000). Отменяется ограничение для оформления ипотеки на каркасные дома, а список требований к инженерным коммуникациям сокращен лишь до необходимости подключения дома или коттеджного поселка к электросети. Риелтор посоветовал, как облегчить платежи по ипотеке

Ставка по ипотечной программе ВТБ составляет от 8,3% для покупки таунхаусов и от 8,7% для покупки жилых домов при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов при проведении сделки. Максимальный срок кредита — 30 лет.

По словам члена правления ВТБ Святослава Островского, по итогам 10 месяцев текущего года заемщики ВТБ заключили в этом сегменте 4,4 тысячи ипотечных сделок более чем на 19 миллиардов рублей, что на 20% превышает результаты за аналогичный период прошлого года. Рынок загородной недвижимости в России обладает значительным потенциалом и в следующем году может удвоиться, добавил Островский.