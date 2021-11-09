МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, разрешающий банкам не проводить идентификацию граждан при размене или замене банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей. Власти изменили условия привлечения сотрудников к ночной работе

Документ увеличивает с 15 до 40 тысяч рублей пороговую сумму операций по размену банкнот или монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала. Также закон увеличивает пороговую сумму тех операций по замене поврежденных банкнот или монет, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные, при которых не требуется идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициара.

А при совершении таких операций на сумму более 40 тысяч рублей, но не превышающую 100 тысяч рублей, разрешается проводить упрощенную идентификацию.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Закон позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями при размене и замене банкнот и монет. В большинстве стран наметилась тенденция к увеличению доли безналичных расчетов, однако, несмотря на развитие финансовых технологий в России, роль наличных денег все еще велика, указывали ранее разработчики.