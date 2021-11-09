МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответственности за непредставление в Федеральную налоговую службу (ФНС) России информации о клиентах финансовых организаций или её искажение. Третье чтение запланировано на 11 ноября. ФНС объяснила причины роста налога для ряда владельцев недвижимости

Документ вносит в часть первую Налогового кодекса изменения, направленные на реализацию рекомендаций глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов. Он устанавливает с 2022 года ответственность организации финансового рынка за непредставление или представление неполной или недостоверной информации в ФНС о клиенте, выгодоприобретателе и лицах, прямо или косвенно их контролирующих.

Так, за непредставление такой информации штраф составит 300 тысяч рублей. Невключение финансовой организацией информации об отдельном лице в состав представляемых в ФНС сведений будет наказываться штрафом в 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения, представление неполной или недостоверной информации – в 25 тысяч. Если же эти нарушения совершены умышленно, то штраф в обоих случаях вырастет до 100 тысяч рублей.

Для клиентов организаций финансового рынка устанавливается и ответственность за представление по запросу таких организаций неполной или недостоверной информации о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах. Штраф для клиентов-физлиц составит 10 тысяч рублей, клиентов-юрлиц — 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и финансовой организацией договора. А если нарушение совершено умышленно, то размер штрафа для них увеличится вдвое.

Согласно действующему Налоговому кодексу, ненаправление в установленный срок организацией финансового рынка финансовой информации влечет наложение штрафа в размере 500 тысяч рублей, а невключение информации о клиенте, выгодоприобретателе и прямо или косвенно контролирующих их лицах – 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. Водителям рассказали, какие штрафы хотят ввести в 2022 году

Законопроект также уточняет действия банка, который отказал в совершении операций клиенту, который не представил запрашиваемую информацию. В случае поступления денежных средств для зачисления на счет (вклад) такого клиента после принятия решения об отказе в совершении операций банк должен будет не зачислять их на счет (вклад) клиента, а возвратить банку-отправителю.

Одновременно уточняется определение финансовых активов, используемое при осуществлении автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами. При этом финансовыми активами не будут признаваться не только недвижимое имущество и драгоценные металлы (кроме драгметаллов на счетах, во вкладах или принятых для хранения с обезличением), но и ценности, принятые для хранения в индивидуальном банковском сейфе.