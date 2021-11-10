МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россияне, использующие гаджеты Apple, получили возможность делать платежи картами "Мир" внутри экосистемы американской компании.

В разделе "способы оплаты" iPhone появилось соответствующее упоминание.

Владельцам гаджетов по-прежнему доступны расчеты через международные платежные системы Visa, MasterCard и American Express.

Оплачивать картой "Мир" владельцы продукции Apple смогут различные подписки и сервисы, в частности, в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также покупку приложений в App Store.

Напомним, что летом восемь крупных российских банков впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay. Это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк, Центр-инвест, Тинькофф банк и Примсоцбанк.